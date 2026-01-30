Vittozzi | Ho imparato ad ascoltare il mio corpo I momenti duri sono quelli che ci insegnano di più

Lisa Vittozzi apre il suo cuore in un’intervista. La biatleta azzurra spiega come ha imparato a ascoltare il proprio corpo e a superare i momenti difficili. Fra infortuni e sfide personali, ha sempre trovato la forza di tornare ai vertici del biathlon mondiale.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.