Violenza sessuale su una 14enne | arrestata la zia

I Carabinieri di Sacile hanno arrestato una donna di 54 anni, originaria della Campania, condannata a quasi cinque anni di carcere per violenza sessuale di gruppo ai danni della nipote di 14 anni. La donna dovrà scontare la pena dopo che la condanna è diventata definitiva.

Una 54enne originaria della Campania è stata arrestata dai Carabinieri di Sacile per scontare una condanna definitiva a quasi cinque anni di reclusione per violenza sessuale di gruppo aggravata ai danni della nipote minorenne. I fatti, commessi tra il 2011 e il 2012 nella provincia di Napoli, riguardano ripetuti abusi e manipolazioni psicologiche nei confronti di una ragazza di 14 anni, plagiata e costretta al silenzio con minacce di presunti “spiriti maligni”. L’ordine di carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica di Nola (Napoli), è stato eseguito lo scorso 27 gennaio. La donna, trasferitasi recentemente nel Pordenonese con il marito, è stata condotta al carcere di Trieste per l’espiazione della pena.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

