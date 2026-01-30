ViniAmo la quarta edizione a Roma

Torna a Roma il festival ViniAmo, giunto alla quarta edizione. L’evento si terrà il 29 marzo 2026 presso l’Hotel Cristoforo Colombo all’Eur. Gli appassionati di vino potranno assaggiare etichette provenienti da diverse regioni italiane, in un’atmosfera informale e conviviale. La manifestazione, ormai appuntamento fisso per gli amanti del settore, offre l’opportunità di scoprire nuove bottiglie e incontrare produttori.

Il Wine Tasting della Capitale torna a Roma il 29 marzo 2026 presso l'Hotel Cristoforo Colombo all'Eur.Organizzato da Minelli Wine Events, celebra il meglio del Made in Italy vinicolo con centinaia di etichette da cantine di nicchia italiane e eccellenze internazionali.

