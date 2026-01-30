Un pensionato di 68 anni di Volpago del Montello ha vinto quasi due milioni di euro con il gioco del lotto “Turista per sempre”. La sua vittoria ha scatenato una lite in famiglia su chi abbia diritto a ricevere il sostegno economico. La vicenda mette in luce come una vincita così grande possa creare tensioni e conflitti tra i familiari.

Un pensionato di 68 anni, residente a Volpago del Montello in provincia di Treviso, ha vinto quasi due milioni di euro con un biglietto del gioco del lotto “Turista per sempre”. La vincita gli garantisce un vitalizio mensile di 6.000 euro per venti anni, una somma che ha cambiato radicalmente la sua situazione economica. Ma l’evento, che per molti rappresenterebbe una liberazione dalle preoccupazioni finanziarie, ha invece scatenato una tensione familiare con il figlio maggiorenne, 40enne, laureato ma attualmente senza lavoro. Dopo aver appreso della vincita, il giovane ha chiesto al padre un sostegno economico mensile di 1. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vincita milionaria e lite familiare: chi ha diritto al sostegno economico dopo il premio?

Approfondimenti su Volpago del Montello

Una recente estrazione del MillionDay ha regalato un'altra vincita milionaria, questa volta a Ficarra, nel Messinese.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Volpago del Montello

Argomenti discussi: Vincita milionaria a Volpago: Gratta e vinci da quasi due milioni; Turista per sempre, la vincita è milionaria (con bonus finale). L’edicolante Luisa: Forse il fortunato è un cliente di passaggio, spero non abbia buttato via il tagliando; Papà vince 2 milioni di euro, il figlio disoccupato gli fa causa: Ora mantienimi; Padre vince due milioni al Gratta e Vinci ma il figlio gli fa causa: Ora mantienimi.

Vincita milionaria, in fila alla rivendita fortunataDopo la vincita da 5 milioni di euro, la più grossa di sempre sulla Spiaggia di velluto, i titolari del ‘Bar Sogno’ hanno registrato un picco di vendite di Gratta&Vinci. La dea bendata ha baciato il ... ilrestodelcarlino.it

Jerzu festeggia la vincita milionaria alla Lotteria Italia, ed è caccia al fortunato: «Quasi senz’altro è fra noi»La mattina dopo la super vincita alla Lotteria Italia il via vai è un po' più fitto. Qualche ora prima al bar caffè di Giuliano Piras, a pochi passi da vecchio Municipio di Jerzu, è arrivata la ... unionesarda.it

Colpo grosso nella Bassa: nell’estrazione serale del MillionDay del 29 gennaio, una giocata plurima regala un milione di euro a Maclodio. È la quinta vincita milionaria del 2026 - facebook.com facebook

GRATTA E VINCI - A Senise (PZ) vinto 1 milione di euro con Edizione Speciale VIP, non è la prima vincita milionaria ift.tt/xr90UIA x.com