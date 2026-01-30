Vincenzo Agnetti Lavorare insieme è atto politico

In occasione del centenario della nascita di Vincenzo Agnetti, Forma Edizioni presenta un nuovo libro dedicato all’artista. La pubblicazione ripercorre la sua carriera e il suo modo di vedere l’arte come un atto politico. Agnetti, noto per le sue opere e le sue idee, ha sempre sostenuto che lavorare insieme abbia un valore forte e concreto. La presentazione si terrà il 13 febbraio e attirerà curiosi e appassionati.

In occasione del centenario della nascita dell'artista Vincenzo Agnetti il 13 febbraio Forma Edizioni presenta Vincenzo Agnetti. Lavorare insieme è atto politico, un progetto articolato in un volume, in una mostra e in un talk che riflettono sul valore della collaborazione come gesto politico.

