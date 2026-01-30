Vincenza Cacace in difesa di Gerry Scotti con le altre Letterine | Non ci ha mai provato con nessuna di noi
Vincenza Cacace difende Gerry Scotti dopo le accuse di Fabrizio Corona. La Letterina sottolinea che il conduttore non ha mai avuto atteggiamenti sbagliati con nessuna di loro.
Dopo le accuse di Fabrizio Corona a Gerry Scotti, arriva la difesa di Vincenza Cacace: "Persona perbene, mai comportamenti inadeguati". La ex letterina di Passaparola rompe il silenzio su Instagram.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Gerry Scotti
Ex Letterina di Passaparola Cristina Cellai: “Gerry Scotti scherzava con noi, ma non ci ha mai provato”
Cristina Cellai, ex Letterina di Passaparola, racconta al Corriere come sono andate davvero le cose con Gerry Scotti.
“Gerry Scotti? Un gran signore, mai un avances, per noi Letterine era come un padre”: così Giulia Montanarini
Giulia Montanarini difende Gerry Scotti, descrivendolo come un grande signore che non ha mai fatto avances.
Corona non aveva messo in conto la furia delle “letterine”: sono tutte contro di lui
Ultime notizie su Gerry Scotti
Fabrizio Corona accusa Gerry Scotti, le ex Letterine Alessia Fabiani e Vincenza Cacace rompono il silenzioDopo quanto dichiarato dall'ex paparazzo, sono già tre le ex Letterine ad aver preso una posizione in difesa del presentatore ... today.it
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.