Vince 2 milioni e il figlio chiede l’assegno di mantenimento | quando spetta davvero

Un pensionato di 68 anni di Volpago del Montello ha vinto quasi 2 milioni di euro con il concorso “Turista per sempre”. Dopo aver realizzato questa grande vincita, il figlio dell’uomo ha chiesto l’assegno di mantenimento, portando alla luce una questione legale sulla richiesta di sostegno economico in seguito a una vincita improvvisa. La vicenda ora si aspetta di chiarire quando davvero spetta il mantenimento e quali sono i diritti di ciascuno.

Un colpo di fortuna si è trasformato in un potenziale caso giudiziario. Protagonista un pensionato di 68 anni di Volpago del Montello, in provincia di Treviso, che ha vinto quasi 2 milioni di euro con un “Turista per sempre”. La vincita gli garantisce un vitalizio di 6.000 euro mensili per 20 anni, ma ha innescato una lite con il figlio 40enne, laureato e attualmente disoccupato. Il giovane, dopo aver saputo della somma, ha chiesto al padre un sostegno economico. Di fronte al netto rifiuto, ha deciso di rivolgersi a un avvocato per chiedere un assegno di mantenimento di 1.800 euro al mese. La vicenda getta luce su un istituto giuridico spesso poco chiaro: fino a quando e in quali casi un genitore è tenuto a mantenere un figlio maggiorenne? Come funziona l’assegno di mantenimento per figli maggiorenni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Un pensionato di 68 anni di Volpago del Montello ha vinto oltre 1,7 milioni di euro al Gratta e Vinci con il biglietto “Turista per Sempre”.

