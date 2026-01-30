I carabinieri di Villaricca hanno arrestato tre persone, tra cui una coppia di coniugi, per droga. Durante un’operazione, hanno sequestrato tre chili di hashish. I militari hanno messo le manette ai polsi dei sospetti mentre tentavano di vendere la droga al dettaglio. Ora sono in cella in attesa di processo.

Maxi sequestro di hashish a Villaricca: arrestati tre pusher, tra cui una coppia di coniugi. I carabinieri della stazione di Villaricca hanno arrestato per spaccio e detenzione di droga i coniugi R. D’. e C. N.. Con loro, in manette anche il 28enne L. Z.. I due uomini erano auto quando i militari hanno calato la paletta, durante un posto di controllo. Nel veicolo, 2 dosi di hashish, 24 stecchette della stessa sostanza e 350 euro in contante. Nell’abitazione dei coniugi poi, già prima di iniziare la perquisizione, i carabinieri hanno sorpreso C. N a cedere droga ad alcuni clienti. In casa ben 3. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Villaricca: 3 in manette per droga. Carabinieri sequestrano 3 chili di hashish

