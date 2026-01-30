Questa mattina, via Calenda a Salerno rimane chiusa al traffico. La strada è ancora interdetta dopo la voragine aperta ieri pomeriggio. I lavori sono in corso per riaprire l’arteria il prima possibile. La zona è sotto controllo e le autorità si stanno occupando di mettere in sicurezza la strada. Restano comunque molti disagi per chi deve attraversare quella parte della città.

Tempo di lettura: < 1 minuto Anche per tutta la giornata di oggi resterà chiusa via Calenda, a Salerno, l’arteria stradale dove nel pomeriggio di ieri si è aperta una voragine. I primi accertamenti effettuati alla presenza anche della polizia municipale hanno verificato che l’intervento di ripristino è più complicato di quello ipotizzato in un primo momento. Sembrerebbe infatti che ci sia un problema a livello dei canali dedicati allo scarico fognario. Dalle prime luci del giorno gli operai sono al lavoro. L’amministrazione comunale ha emanato un’ordinanza per regolamentare la viabilità e diffuso anche dei percorsi alternativi per facilitare gli spostamenti dei cittadini salernitani. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - VIDEO/ Salerno, lavori in corso per riaprire via Calenda

