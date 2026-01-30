VIDEO Proietti | Il nuovo ospedale di comunità di Perugia mette al centro la persona e i suoi bisogni

A Perugia è stato inaugurato il nuovo ospedale di comunità, un centro completamente rinnovato che punta a mettere al centro la persona e i suoi bisogni. Si tratta di uno spazio polifunzionale, pensato per offrire cure più vicine e personalizzate, con un team di specialisti pronti a rispondere alle diverse esigenze. La struttura, riqualificata e moderna, vuole diventare un punto di riferimento per la comunità locale.

La presidente della Regione Umbria sul nuovo spazio sanitario: "Riqualificato un importante luogo di cura che oggi rappresenta un centro polifunzionale d'eccellenza" "Un luogo di cura che mette al centro la persona e i suoi bisogni, un centro polifunzionale totalmente riqualificato che può contare sulla professionalità di un'equipe specialistica e multidisciplinare". L'intervista alla presidente della Regione Umbria Stefania Proietti sull'inaugurazione del nuovo ospedale di comunità a Perugia. "Qui si realizza quello che, a livello sanitario, vogliamo esportare in tutta la regione".🔗 Leggi su Perugiatoday.it

