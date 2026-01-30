VIDEO | I soldi del Ponte sono investimenti qui bisogna darli subito | sopralluogo di Salvini a Furci

Questa mattina, Matteo Salvini ha fatto un sopralluogo a Furci Siculo per vedere i danni causati dal ciclone Harry. Tra onde ancora alte e i lungomari distrutti, il ministro ha insistito sul fatto che i soldi per il ponte devono arrivare subito e investimenti devono partire senza ritardi. Ha incontrato i residenti e i tecnici, promettendo di fare tutto il possibile per accelerare gli aiuti e i lavori di ricostruzione.

Tra onde ancora impetuose e i lungomari devastati di Furci Siculo, il ministro Matteo Salvini ha potuto misurare con i propri occhi l'entità dei danni provocati dal ciclone Harry. Lungomare distrutto, stabilimenti turistici feriti dalla mareggiata e commercianti in ginocchio: uno scenario che conferma quanto urgente sia intervenire, senza lasciare spazio ai ritardi burocratici. "Dal sopralluogo emerge la necessità di fare in fretta e tutti i sindaci, i tecnici e gli imprenditori mi chiedono, oltre ai soldi, i 100 milioni che abbiamo messo per l'urgenza e tutti gli altri soldi che metteremo fino all'ultimo centesimo, un taglio della burocrazia", ha detto il vicepremier Matteo Salvini a Furci Siculo, arrivato a Furci Siculo, una delle zone più colpite dal ciclone Harry.

