VIDEO Ferdinandi | Nuovo ospedale di comunità a Perugia quì la sanità incontra il sociale

A Perugia è stato inaugurato un nuovo ospedale di comunità che unisce sanità e sociale. Ferdinandi ha sottolineato che si tratta di un luogo pensato per mettere al centro le persone, con i loro bisogni e le loro necessità. La struttura vuole essere un punto di riferimento per la comunità, dove assistenza sanitaria e attenzione sociale si incontrano per offrire un servizio più completo. La cerimonia di apertura ha visto la partecipazione di cittadini e rappresentanti locali, tutti interessati a vedere come questa novità potrà migliorare la vita quotidiana.

"Stiamo riscrivendo un nuovo piano che metta al centro il paziente e le sue necessità, la cura non può prescindere dall'attenzione alla persona" "Un luogo identitario della comunità di Perugia dove la persona è al centro, con i suoi bisogni e le sue necessità. Stiamo riscrivendo un piano che tiene insieme sociale e sanitario, due assi che non posso prescindere l'uno dall'altro. Quando parliamo di cure parliamo anche di fragilità, due facce che sempre più spesso coincidono". L'intervista a Vittoria Ferdinandi, sindaca di Perugia, sull'apertura del nuovo ospedale di comunità di Perugia.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

