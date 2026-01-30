VIDEO Ciotti | A Perugia un nuovo spazio di cura che rappresenta il ponte ideale fra l' ospedale e il domicilio

Perugia si prepara a cambiare volto con un nuovo spazio di cura. La struttura dell'ex centro servizi Grocco è stata riqualificata per diventare un punto di riferimento tra ospedale e casa. La città investe in servizi più vicini ai cittadini, puntando a migliorare l’assistenza e semplificare i percorsi di cura.

Il direttore generale della Usl Umbria 1 sul nuovo ospedale di comunità: "38 posti di degenza e un'equipe multidisciplinare" Perugia potrà contare su un nuovo spazio di cura grazie alla riqualificazione dell'ex centro servizi Grocco. Si tratta dell'ospedale di comunità, ospitato al terzo piano dell'edificio in via della Pallotta, completamente ristrutturato grazie ai fondi Pnrr. 38 posti di degenza e un'equipe multidisciplinare per gestire pazienti che, per le loro condizioni cliniche, si ritrovano a uscire da un pronto soccorso senza, però, poter rientrare nell'immediatezza al proprio domicilio.

