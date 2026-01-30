VIDEO | Ciclone Harry Schifani accoglie Salvini e taglia corto sui fondi | Quelli del ponte non si toccano

Renato Schifani si presenta deciso a Furci Siculo, in provincia di Messina, dove aspetta il ministro Salvini. Il presidente della Regione conferma senza mezzi termini che i fondi per il ponte sullo Stretto non si discutono. La sua presa di posizione mette fine a ogni possibilità di revisione, mentre il ministro arriva in Calabria per altri impegni. La tensione resta alta, e le parole di Schifani lasciano poco spazio a interpretazioni.

"Una cosa è certa, i fondi del ponte sullo Stretto non si toccano". È categorico il presidente della Regione Renato Schifani che a Furci Siculo, in provincia di Messina, in attesa del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e vicepremier Matteo Salvini, liquida così l’ordine del giorno di Sud chiama nord approvato dall’Ars che impegna il Governo regionale a procedere alla riprogrammazione delle risorse Fsc destinate al Ponte sullo Stretto di Messina per fronteggiare l’emergenza provocata dal ciclone Harry e dagli eventi calamitosi che hanno colpito Niscemi. "Agiremo contro le mareggiate senza trasferimento di fondi - ha detto il governatore - e siamo in grado di affrontare questa emergenza.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Approfondimenti su Ciclone Harry

Renato Schifani a Furci Siculo riceve Salvini e chiude la porta sui fondi del ponte sullo Stretto.

Renato Schifani, presidente della Regione Sicilia, si presenta a Furci Siculo in attesa di Matteo Salvini e ribadisce senza mezzi termini che i fondi destinati al ponte sullo Stretto non devono essere toccati.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Ciclone Harry

Argomenti discussi: VIDEO| Ciclone Harry, Schifani a Messina: Danni devastanti; Ciclone Harry, una cartolaia di Letojanni: Mi è crollato il mondo; Ciclone Harry e danni: video intervista a Schifani; Cocina commissario regionale dopo il ciclone Harry: a Palermo danni per oltre 23 milioni.

Ciclone Harry, Schifani con Salvini a Furci Siculo (ME): Sereni sul reperimento dei fondi, a lavoro per velocizzare le procedure per l’erogazione CLICCA PER IL VIDEOil presidente della Regione siciliana Renato Schifani ha effettuato un sopralluogo a Furci Siculo, uno dei comuni del messinese colpiti dal ciclone Harry, col ministro Matteo Salvini. ilsicilia.it

Ciclone Harry, Schifani a Catania con Meloni: «Regione e Stato insieme per affrontare l'emergenza» VIDEOLavoriamo concretamente - ha aggiunto il presidente della Regione Siciliana - anche per tutelare il turismo in Sicilia, soprattutto in centri come Taormina e gli altri luoghi della costa ionica ... gazzettadelsud.it

DANNI CICLONE HARRY, SALVINI IN SICILIA: "SERVE TAGLIARE I TEMPI DELLA BUROCRAZIA" leggi --> https://www.teleone.it/2026/01/30/maltempo-e-ciclone-harry-salvini-in-sicilia-serve-tagliare-i-tempi-della-burocrazia/ - facebook.com facebook

Maltempo Sud Italia, gli aggiornamenti | Il ciclone Harry si abbatte su Sicilia, Calabria e Sardegna x.com