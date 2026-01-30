Domenica alle 17, alla sala Gigli in Piazza Garibaldi, si terrà un evento dedicato alla solidarietà e alla donazione del sangue. Un pomeriggio che promette di essere ricco di emozioni, con storie che coinvolgono e spingono a fare la propria parte. Un’occasione per scoprire il valore del dono e condividere un momento di comunità.

Domenica, alle 17 alla sala Gigli in Piazza Garibaldi, sarà un pomeriggio da vivere, un vero e proprio viaggio tra emozioni, storie e donazione. Primo evento pensato per unire le emozioni dei viaggi a quelle della donazione di sangue. Al centro dell’iniziativa c’è l’idea che ogni viaggio lasci un segno: nei luoghi che attraversiamo, nelle persone che incontriamo e, soprattutto, dentro di noi. Ed è proprio da questa trasformazione interiore che nasce la spinta alla solidarietà, alla cura dell’altro, alla consapevolezza che ognuno può fare la differenza. Gesti semplici che possono cambiare il destino delle persone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Viaggi e solidarietà. Incontro con l’Avis

Approfondimenti su Viaggi Solidarietà

L'Avis di Montegiorgio propone una serata dedicata alla cultura del dono e alla solidarietà, attraverso lo spettacolo ‘Nazzaré Baldassarre e l’elfu’ della compagnia ‘Li Rmasti’ di Falerone.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Viaggi Solidarietà

Argomenti discussi: Viaggi e solidarietà. Incontro con l’Avis; A Palazzo Blu il reportage sull’Uganda di Fabio Muzzi tra istruzione, salute e solidarietà; Giorno della memoria, gli studenti della scuola ‘Viale della Resistenza’ incontrano Franco Perlasca e Luciana Amadio; La bellezza come cura: a Napoli un incontro tra scienza, arte e solidarietà.

Incontro tra Conerobus e sindacati, intesa sul Fondo di solidarietà(ANSA) - ANCONA, 27 GEN - Conerobus e sindacati hanno raggiunto un parziale accordo sul ricorso al Fondo di solidarietà, lo strumento assimilabile alla cassa integrazione individuato dall'azienda per ... msn.com

Scienza e solidarietà si incontranoSabato prossimo il convegno sulla prevenzione promosso dal Rotaract Fiesole. A seguire la cena solidale a sostegno di Insieme PerDonare Firenze, 30 novembre 2025 - Una serata pensata per unire ... lanazione.it

Nuoro e Siniscola unite nel nome della solidarietà per l’ultimo viaggio di Basilio: una grande mobilitazione collettiva che ha permesso il rientro della salma del senegalese in patria - facebook.com facebook