Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-01-2026 ore 20 | 25

Nella capitale si segnalano lavori in corso sulla linea ferroviaria Roma-Napoli e interventi di potenziamento infrastrutturale. Per il fine settimana, alcune tratte saranno sospese o limitate, con bus sostitutivi e variazioni di orario. La viabilità su alcune strade regionali presenta invece traffico scorrevole, tranne nel territorio di San Giorgio a Liri, dove un cantiere impone senso unico alternato e limiti di velocità. Gli automobilisti devono fare attenzione alla segnaletica e rispettare le nuove regole, soprattutto con l’arrivo dell’inverno.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura in provincia di Frosinone sulla regionale Ausonia nel territorio di San Giorgio a Liri è aperto al transito il tratto tra il km 13 e 300 e 13600 attivo qui il senso unico alternato il limite di velocità a 30 km orari per stare Dunque attenzione alla segnaletica di cantiere per il resto la circolazione si presenta nel complesso scorrevole è priva di particolari criticità portiamo Dunque pagine nell'ambito del trasporto pubblico fine settimana di stop per lavori tu la linea ferroviaria Roma Napoli via Formia per interventi di potenziamento infrastrutturale ed alle ore 23:20 di oggi 30 gennaio alle ore 3 di lunedì 2 febbraio la circolazione sarà sospesa a stazione di Latina e Formia Gaeta previste pertanto variazioni limitazioni di percorso cancellazioni e corse con buste per alcuni treni regionali per il trasporto pubblico capitolino e invece per opere di rinnovo del struttura della linea B della metropolitana dalle 21 di questa sera alle 5:30 del 2 febbraio sarà interrotta è sostituita da bus la circolazione nella tratta San Paolo Rebibbia Jonio in particolare San Paolo e Rebibbia Attiva la linea mb7 mentre tra piazza Bologna e viale Jonio è disponibile la linea mb1 la circolazione dei treni Elettra invece Attiva tra basilica di San Paolo e Laurentina tutti i dettagli sono disponibili sul nostro sito alla pagina dedicata è tutto da Matteo Rossi Astral infomobilità Grazie per l'attenzione in chiusura un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte e ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona e quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito InfoJobs Astral Spa punto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

