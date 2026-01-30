Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-01-2026 ore 18 | 10

La viabilità di Roma e dintorni si presenta molto congestionata. Tra le autostrade, l’incidente al km 26 della A24 tra Castel Madama e Tivoli è stato rimosso, ma restano code e rallentamenti a causa di lavori in corso. In città, il traffico resta intenso su più arterie, con file tra Portonaccio e Togliatti, sulla Roma-Fiumicino tra Ansa del Tevere e Parco dei Medici, e sul Raccordo Anulare in entrambe le direzioni. Anche le consolari e le strade principali mostrano disagi, specialmente sulla Sal

Astral infomobilità Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con la situazione del traffico sulle autostrade A24 roma-teramo rimosso l'incidente avvenuto in precedenza al km 26 tra Castel Madama e Tivoli verso Roma permangono le code per lavori nello stesso tratto sia in direzione Teramo che in direzione Roma Attiva andiamo sulla 24 ma ci spostiamo sul tratto Urbano situazione invariata con code a tratti tra Portonaccio e Togliatti in direzione del raccordo anulare mentre in direzione opposta rallentamenti tra Portonaccio e la tangenziale est sulla roma-fiumicino rallentamenti per traffico tra ANSA del Tevere via del Cappellaccio in direzione Eur in direzione opposta file tra la Cristoforo Colombo e Parco dei Medici ci spostiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna coda tra tra la Roma Fiumicino la via del mare e poi tra Laurentina e Casilina interna situazione analoga trachea servizio Salaria e tra Nomentana e Appia Ti amo Ora lo sguardo alle consolari in uscita dal centro pile ancora sulla Play sulla Salaria rispettivamente tra due ponti Grottarossa e tra Prati Fiscali e Villa Spada nel quadrante sud della capitale ancora file sulla Cristoforo Colombo tra Mezzocammino e via di Malafede su via del mare tra il raccordo adesso via dell'aeroporto di Fiumicino tra via Portuense via Trincea delle Frasche tutto in direzione Ostia sulla Nettunense disagi per traffico all'altezza dei centri abitati di Pavona e Cecchina in entrambi i casi nei due sensi di marcia in allenamenti sulla statale Pontina tra via dei rutuli Aprilia in direzione Latina in direzione opposta si sta in coda tra Spinaceto e lo svincolo per il raccordo anulare in chiusura per il trasporto ferroviario sulla linea roma-velletri circolazione al momento sospesa tra le stazioni di Lanuvio e Velletri per accertamenti sulla linea i treni subiscono limitazioni di percorso e ritardi da Matteo Rossi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione abitanti un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

