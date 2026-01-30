Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-01-2026 ore 17 | 25

La viabilità a Roma resta caotica nel pomeriggio. Sulla A24, tra Castel Madama e Tivoli, ci sono ancora code dovute ai lavori e a un incidente che si è verificato al km 26. In città, si segnalano rallentamenti tra Portonaccio e Togliatti, mentre in direzione del raccordo anulare ci sono tratti con traffico rallentato. La Roma Fiumicino è congestionata tra via Magliana e via del Cappellaccio e sulla Cristoforo Colombo tra il viadotto della Magliana e il centro città. Sul Raccordo

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con la situazione del traffico sulle strade sulla A24 roma-teramo stabili le code per lavori tra gli svincoli di Castel Madama e Tivoli sia in direzione Teramo che in direzione Roma perso la capitale complice anche un incidente avvenuto in precedenza nello stesso tratto al km 26 rimaniamo sulla 24 ma ci spostiamo sul tratto Urbano ancora code a tratti tra Portonaccio e Togliatti in direzione del raccordo anulare mentre in direzione opposta rallentamenti tra Portonaccio e la tangenziale est sulla Roma Fiumicino rallentamenti per traffico tra via Magliana & via del Cappellaccio in direzione Eur in direzione opposta file tra la Cristoforo Colombo il viadotto della Magliana ci spostiamo sul Raccordo Anulare situazione al momento stabile in carreggiata esterna code a tratti tra la Roma Fiumicino e Pontina e poi tra Laurentina e lo svincolo per la diramazione Roma Sud interna situazione analoga trh servizio Salaria tra Bufalotta Cristina è tra la Roma Fiumicino e lo svincolo per La via Aurelia abbiamo uno sguardo alle consolari in uscita dal centro file sulla Flaminia e sulla Salaria rispettivamente tra due ponti Grottarossa e tra Prati Fiscali e Villa Spada nel quadrante sud della capitale ancora file sulla Cristoforo Colombo 3 Mezzocammino e via di Malafede sulla via del mare tra il raccordo è Vitinia e su via dell'aeroporto di Fiumicino tra via Portuense via Trincea delle Frasche in direzione Ostia più la Nettunense disagi per traffico all'altezza dei centri abitati di Pavona e Cecchina In entrambe le direzioni infine rallentamenti sulla statale Pontina tra via dei rutuli Aprilia in direzione Latina indirizzo posta si sta in coda tra Spinaceto e lo svincolo per il raccordo anulare per il momento è tutto da Matteo Rossi Astral infomobilità Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-01-2026 ore 17:25

Approfondimenti su Roma Traffico

Ecco un'introduzione corretta e sobria, ottimizzata per Google e di massimo 80 parole: Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 1° gennaio 2026 alle ore 17:25: attualmente si registrano code sulla A24 tra Portonaccio e la tangenziale est, e rallentamenti lungo via Appia nei pressi di Frattocchie, Albano Laziale e Genzano di Roma.

Ecco un'introduzione chiara, sobria e ottimizzata per Google, lunga massimo 80 parole: Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 17 gennaio 2026 alle 17:25.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Roma Traffico

Argomenti discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-01-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-01-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-01-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-01-2026 ore 13 | 25.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-01-2026 ore 16:25Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con la situazione del traffico su ... romadailynews.it

Traffico Lazio del 30-01-2026 ore 09:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità all'ottavo Municipio da segnalare la chiusura della Ardeatina a ... romadailynews.it

#Roma #viabilità Tangenziale, prosegue la riqualificazione (notturna) della Sopraelevata. Il calendario dei lavori x.com

Viabilità del litorale: al via la progettazione per il raddoppio di via Roma Destra da Jesolo a Cavallino facebook