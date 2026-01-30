Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-01-2026 ore 13 | 25

La viabilità sulla Roma-Formia si complica questa sera. Dalle 23:20 alle 3 di lunedì, le stazioni di Latina e Formia resteranno ferme per lavori di potenziamento. Alcuni treni regionali e Intercity subiranno cancellazioni o variazioni di percorso, mentre sono previsti bus sostitutivi. La circolazione sulla linea sarà sospesa tra le due stazioni, e si consiglia di consultare i canali ufficiali prima di mettersi in viaggio.

Astral infomobilità Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione scorri sulle principali strade autostrade del territorio regionale sul Raccordo Anulare invece in carreggiata interna traffico rallentato tra Cassia Veientana e Salaria e tra Casilina e Appia in esterna si rallenta sempre per traffico tra le uscite Laurentina e Tuscolana ora le notizie dalla capitale per il trasporto pubblico sulla linea B B 1 della metropolitana per lavori di nuovo dell'infrastruttura ferroviaria dalle ore 21 di questa sera e fino al termine del servizio la circolazione sarà interrotta tra San Paolo in Rebibbia In entrambe le direzioni domani sabato 3 gennaio domenica primo febbraio sullo stesso tratto la circolazione sarà sospesa per l'intera giornata e saranno attivi bus sostitutivi mb7 tra San Paolo e Rebibbia di una tra Bologna e Ionio il servizio resterà regolarmente attivo nella tratta San Paolo Laurentina Infine per il trasporto ferroviario sulla linea Roma Napoli via Formia dalle ore 23:20 di questa sera alle ore 3 di lunedì 2 febbraio per lavori di potenziamento infrastrutturale la circolazione sarà sospesa fra le stazioni di Latina e Formia previste variazioni limitazioni di percorso cancellazioni e corse con bus per alcuni treni del regionale Intercity e Intercity notte si consiglia di consultare il nostro portale alla pagina dedicata o i canali ufficiali prima di mettersi in viaggio da Francesca Loiacono e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione ci lasciamo con un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona è quello che un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infobuild. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Il servizio di Astral Infomobilità, aggiornato al 1 gennaio 2026, segnala che la viabilità sulla rete regionale del Lazio è attualmente priva di criticità.

L'ultima rilevazione sulla viabilità di Roma e Lazio, datata 13 gennaio 2026 alle 13:25, segnala che il traffico è generalmente scorrevole sulle principali arterie.

