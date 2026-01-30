Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-01-2026 ore 12 | 25

La viabilità a Roma e nel Lazio torna a circolare senza grandi problemi. Dopo un incidente risolto sul raccordo anulare nel quadrante sud, il traffico si muove normalmente in entrambe le direzioni tra lo svincolo per la Pontina e Castel Romano. Sulla linea B della metropolitana, invece, i lavori di rinnovo causano la sospensione della circolazione tra San Paolo e Rebibbia fino a domenica, con bus sostitutivi attivi. Per chi viaggia in auto, la A12 tra Civitavecchia e Tarquinia resta chiusa questa notte per manutenzione sul ponte di Fosso

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio viabilità norma sulle principali strade autostrade del territorio regionale così come Sulle carreggiate del raccordo anulare nel quadrante sud della capitale risolto l'incidente avvenuto in precedenza via di Pratica e circolazione scorrevole In entrambe le direzioni tra lo svincolo per la Pontina e Castel Romano Passiamo al trasporto pubblico capitolino sulla linea B B 1 della metropolitana per lavori di rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria dalle ore 21 di questa sera e fino al termine del servizio la circolazione sarà interrotta tra San Paolo e Rebibbia In entrambe le direzioni domani 31 gennaio e domenica primo febbraio sullo stesso tratto la circolazione sarà sospesa per l'intera giornata e saranno attivi bus sostitutivi mb7 tra San Paolo e Rebibbia emb-1 tra Bologna e Ionio il servizio e resterà regolarmente attivo nella tratta San Paolo Laurentina In entrambe le direzioni infine perica ieri sulla A12 Roma Tarquinia per attività di ispezione e manutenzione del ponte su Fosso marangone ultima notte di chiusura oggi in fascia oraria 21 6 del mattino del vincolo di Civitavecchia Sud in entrata verso la statale Aurelia in alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Civitavecchia nord la Francesca Loiacono e Astral infomobilità tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

L'analisi della viabilità a Roma e nel Lazio al 1 gennaio 2026 alle 12:25 evidenzia condizioni di circolazione senza criticità rilevanti, con traffico minimo sulla rete regionale.

Il traffico a Roma e nel Lazio presenta code sulla via Cristoforo Colombo e la via della Magliana, a causa di un incidente.

