Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-01-2026 ore 11 | 25

Nella giornata di oggi, la viabilità sulla rete stradale di Roma mostra segnali di normalizzazione. Le consolari e il raccordo anulare sono scorrevoli, anche se si registrano ancora alcuni rallentamenti tra le uscite Ardeatine e Appia a causa del traffico. Disagi più evidenti si verificano su via di Pratica, dove si sono formate code in entrambe le direzioni, a causa di un incidente avvenuto in precedenza tra lo svincolo per la Pontina e Castel Romano. Sul fronte del trasporto pubblico, la linea B della metropolitana ha subito una sospensione parziale

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio viabilità normalizzata sulle consolari della città e sulle carreggiate del raccordo anulare ad eccezione dei rallentamenti per traffico in esterna tra le uscite Ardeatine Appia ancora disagi invece su di pratica dove per un incidente avvenuto in precedenza Ci sono code In entrambe le direzioni tra lo svincolo per la Pontina e Castel Romano Cambiamo argomento Passiamo al trasporto pubblico capitoli sulla linea B B 1 della metropolitana dalle ore 21 di questa sera e fino alle 5:30 di lunedì 2 febbraio per lavori di rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria la circolazione Sara parzialmente interrotta è sostituita dai bus mb7 tra San Paolo e Rebibbia emb-1 tra Bologna e Ionio i treni circoleranno solo tra San Paolo Laurentina e viceversa tutti i dettagli sono consultabili sul nostro sito alla pagina dedicata Infine per il trasporto ferroviario sulla linea Roma Napoli via Formia dalle ore 23:20 di questa sera alle ore 3 di lunedì 2 febbraio per lavori di potenziamento infrastrutturale la circolazione sospesa fra le stazioni di Latina e Formia Gaeta variazioni limitazioni di percorso cancellazioni e corse con bus sostitutivi per alcuni treni del regionale Intercity e Intercity notte si consiglia di consultare il nostro padre alla pagina dedicata o i canali ufficiali prima di mettersi in viaggio la Francesca Loiacono è Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi inizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

