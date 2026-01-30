Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-01-2026 ore 10 | 25

Viabilità complicata questa mattina sulla Roma-Regione Lazio. Tra incidenti e lavori in corso, il traffico si muove a singhiozzo su più arterie principali. La carreggiata interna del raccordo anulare è ancora bloccata da un incidente, con lunghe code tra Casilina e Appia. Sull’esterno, invece, ci sono rallentamenti tra Bufalotte e Tiburtina, ma la circolazione rimane fluida. Tra Togliatti e Fiorentini, sulla A24, il traffico è molto rallentato, mentre in direzione di Roma si formano code tra Port

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio ancora disagi sulla carreggiata interna del raccordo anulare dove per un incidente avvenuto in precedenza ci sono lunghe code tra Casilina e Appia sempre in interna si rallenta ma per traffico tra bufalotte Tiburtina in esterna la circolazione attualmente è scorrevole ci spostiamo sul tratto Urbano della A24 traffico rallentato tra Togliatti E Fiorentini e più avanti abbiamo code tra Portonaccio il video la tangenziale est verso il centro andiamo sulla Statale Appia code tra Cava dei Selci e raccordo anulare in direzione di quest'ultimo con ripercussioni anche sulla Via dei Laghi con file a partire via Mura dei Francesi diamo uno sguardo alle consolari traffico rallentato tra il raccordo e Tomba di Nerone verso Roma centro sulla Flaminia code per incidente tra Morlupo e Castelnuovo di Porto azione della capitale sulla Salaria traffico rallentato tra Villa Spada e via dei Prati Fiscali verso la tangenziale est Infine segnaliamo un incidente su via di Pratica che è causa delle code allo svincolo per la Pontina Castel Romano in direzione di quest'ultimo Passiamo al trasporto ferroviario sulla linea Roma Napoli via Formia dalle ore 23:20 di questa sera alle ore 6 di lunedì 2 febbraio per lavori di potenziamento infrastrutturale la circolazione sospesa fra le stazioni di Latina e Formia Gaeta previste variazioni limitazioni di percorso cancellazioni e corte con busta sostitutivi per alcuni treni del regionale Intercity e Intercity notte si consiglia di consultare il nostro portale alla pagina dedicata o i canali ufficiali prima di mettersi in viaggio da Francesca Loiacono e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-01-2026 ore 10:25

Approfondimenti su Roma Viabilità

La viabilità a Roma e nel Lazio si presenta regolare al momento, senza particolari impedimenti sul Raccordo Anulare e sulla Roma-Fiumicino.

Ecco un’introduzione conforme alle tue indicazioni: Aggiornamento sulla viabilità e il trasporto pubblico nella regione Lazio.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Roma Viabilità

Argomenti discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-01-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-01-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-01-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-01-2026 ore 13 | 25.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-01-2026 ore 08:40Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal raccordo anulare carreggiata ... romadailynews.it

Traffico Lazio del 30-01-2026 ore 09:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità all'ottavo Municipio da segnalare la chiusura della Ardeatina a ... romadailynews.it

#Roma #viabilità Tangenziale, prosegue la riqualificazione (notturna) della Sopraelevata. Il calendario dei lavori x.com

Viabilità del litorale: al via la progettazione per il raddoppio di via Roma Destra da Jesolo a Cavallino - facebook.com facebook