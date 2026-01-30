Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-01-2026 ore 08 | 40

Vi sono ancora lunghe code lungo il raccordo anulare e sulla A24, con rallentamenti tra Casilina e Appia e sulla tangenziale est. La situazione si fa complicata anche sulla Cassia e sulla Flaminia, dove si formano file tra Tomba di Nerone e Labaro. Problemi anche sulla linea ferroviaria regionale, con un guasto tra Porta San Paolo e Magliana che ha rallentato il traffico ferroviario. La circolazione rimane congestionata in molte zone di Roma e nei dintorni, creando disagi per chi deve spostarsi in città.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal raccordo anulare carreggiata interna un incidente a causa delle code tra Casilina e Appia in esterna si rallenta ma per traffico tra le uscite Roma Fiumicino e Laurentina ci spostiamo sul tratto Urbano della A24 traffico rallentato tra Fiorentini il bivio per la tangenziale est verso il centro sulla Roma Fiumicino invece si sta in coda da via della Magliana via del Cappellaccio in direzione Eur parto alle consolari per chi Viaggia verso Roma centro code a tratti sulla Cassia tra la storta e Tomba di Nerone sulla Flaminia file tra Labaro e via dei Due Ponti sulla Salaria si sta in coda tra Villa Spa via dei Prati Fiscali tutto ricordiamo in direzione centro infine sulla Statale Appia code tra Cava dei Selci e raccordo anulare in direzione di quest'ultimo con ripercussioni anche sulla via di Nikon file a partire da via Mura dei Francesi per il trasporto ferroviario sulla linea regionale Metromare problema tecnico ha risolto tra Porta San Paolo e Magliana e circolazione in graduale ripresa In entrambe le direzioni da Francesca Loiacono e altra l'infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

