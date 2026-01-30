Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-01-2026 ore 07 | 25

La viabilità a Roma si fa subito più complessa. Questa mattina, il traffico sulla rete regionale si presenta in calo, ma ci sono ancora diversi punti critici. Sul Raccordo Anulare interno, ci sono rallentamenti tra Roma sud e Appia, mentre sulla via del Mare si formano code tra Portonaccio e Vitinia in direzione Ostia. La Colombo sempre in direzione Ostia registra ingorghi tra via di Mezzocammino e via di Malafede. Restano chiuse le strade sulla regionale Ausonia, tra il bivio per Pontecorvo e il km 13, a causa di

Astral infomobilità saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico in diminuzione sulla rete della nostra regione sul Raccordo Anulare interna rallentamenti tra diramazione Roma sud e Appia tratto Urbano della Roma Teramo per traffico intenso Se sei in coda all'altezza di Portonaccio in direzione tangenziale è aspettiamo nel quadrante sud della capitale sulla via del mare presenti code tra il raccordo e Vitinia in direzione Ostia e sulla Colombo sempre in direzione Ostia si sta in coda tra via di Mezzocammino e via di Malafede fine ricordiamo che resta chiusa la regionale Ausonia tra il bivio per Pontecorvo e km 13 nelle due direzioni e consentire le operazioni di messa in sicurezza a seguito di un evento franoso che ha interessato la strada attenzione alle deviazioni sul posto da chiamare in mobilità è tutto Grazie per l'attenzione in chiusura un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona è quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito mobile da Punto Astral Spa punto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Il servizio di Astral Infomobilità fornisce aggiornamenti sul traffico a Roma e nel Lazio, con informazioni sulla viabilità, eventuali incidenti e deviazioni.

Il 1° gennaio 2026 a Roma e nel Lazio, la viabilità si presenta senza particolari impedimenti nelle prime ore della giornata.

