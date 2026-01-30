Via libera alla ' bretella' di viale Mattei | Una soluzione per raggiungere il quartiere e spostare il traffico pesante

Via libera alla nuova bretella di viale Mattei, che collega il quartiere con la zona industriale e portuale delle Bassette. L’obiettivo è alleggerire il traffico pesante lungo viale Mattei, creando un percorso alternativo per i mezzi più grandi. La soluzione dovrebbe permettere di ridurre le code e migliorare la viabilità, soprattutto per i camion che attraversano la zona.

La Giunta approva il progetto per un'opera del valore di 10 milioni di euro. Il sindaco: "Una soluzione efficace per eliminare la presenza dei camion e limitare le percorrenze delle auto lungo viale Mattei. Sarà il punto di partenza per azioni ulteriori" Ridurre strutturalmente il traffico di attraversamento - soprattutto quello dei mezzi pesanti - lungo viale Mattei, creando un’alternativa per raggiungere la zona nord della città, in particolare la zona industriale - produttiva delle Bassette e portuale della via Baiona. E quindi riconfigurando viale Mattei quale strada urbana locale a servizio del quartiere.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Approfondimenti su Viale Mattei "Viale Mattei resterà una tangenziale". Ancisi contro la nuova variante Alvaro Ancisi, capogruppo di Lista per Ravenna, esprime perplessità sulla proposta di una nuova variante di Viale Mattei, affermando che rimarrà comunque una tangenziale. Montevarchi. La bretella tra il Ponte Leonardo e viale Matteotti ancora al centro delle polemiche Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Viale Mattei Argomenti discussi: Lumezzane, nuovo via libera per la strada alternativa alla zona industriale; Traffico per il mare, ampliamento della Jesolana fino a Cavallino: gara per i progetti; Brugherio: logistica in via della Bindellera, i residenti temono un’autostrada per i tir; C'è la parola fine sul complesso iter burocratico, pronti a partite i lavori per il centro commerciale di Zafferia. Via libera del Senato alla manovra, passa alla CameraVia libera del Senato alla manovra, che ora passa all'esame della Camera. I sì sono stati 110, 66 i no e 2 astenuti. Approvata anche la Nota di variazione sulla legge di Bilancio. Il voto sulla Nota ... ansa.it È arrivato il via libera per la partenza di Cyril Ngonge all’Espanyol. Il giocatore risolverà il prestito con il Torino (che aveva diritto di riscatto fissato a 17 milioni di euro) e dal Napoli passerà alla squadra spagnola. Operazione molto simile a quella intrapresa in - facebook.com facebook Giorgio Furlani è al lavoro per provare a chiudere l’affare Mateta subito. Che cosa manca Un ok del Crystal Palace al trasferimento immediato. Se il Palace chiuderà l’operazione Strand Larsen, in salita nelle ultime ore, darà il via libera a Mateta @Gazzetta_it x.com

