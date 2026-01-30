Via Corridoni ladri in farmacia | rubata una cassa con mille euro l’altra persa durante la fuga

Questa notte, i ladri sono entrati nella Farmacia Visigalli di via Corridoni a Bergamo. Hanno forzato la portafinestra con un piede di porco intorno all’una e sono riusciti a rubare una cassa con mille euro. Durante la fuga, però, hanno perso un’altra cassa. Sul posto sono arrivati i carabinieri, che stanno indagando sul colpo.

Bergamo. Ladri in azione nella notte tra giovedì 29 e venerdì 30 gennaio. I malviventi si sono introdotti nella Farmacia Visigalli di via Corridoni forzando l'ingresso principale con un piede di porco intorno all'una di notte. L'allarme è stato immediatamente ricevuto dalla Centrale Operativa di Sorveglianza Italiana Spa, che ha inviato senza esitazioni una guardia sul posto. In pochissimi minuti la guardia giurata è arrivata davanti alla farmacia, sorprendendo i ladri mentre stavano caricando in auto le casse automatiche. La presenza tempestiva della guardia ha probabilmente costretto i malviventi ad abbandonare una delle casse a terra, prima di darsi alla fuga in auto.

