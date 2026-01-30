Via Borfuro nel B&B con pistola pronta all’uso | due arresti

In pieno centro a Bergamo, la polizia ha circondato un Bed & Breakfast in via Borfuro per un blitz che ha portato all’arresto di due persone. I clienti e i passanti si sono fermati a guardare, curiosi di capire cosa stesse succedendo. La titolare di un negozio nei paraggi ha raccontato di aver visto agenti portare via alcune persone, mentre lei stessa si è trovata a rispondere alle domande dei clienti che volevano sapere cosa stesse succedendo. La scena ha attirato l’attenzione di tutti, e ora si attendono

Bergamo. L'insolito via vai di agenti non è passato inosservato in via Borfuro, pieno centro città. "Continuavano a portare via delle persone – racconta la titolare di un negozio – i clienti mi chiedevano cosa stesse succedendo, io ogni volta rispondevo: ma che ne so?". Mistero svelato: si trattava di un'attività di controllo avviata dalla Polizia di Stato per monitorare la presenza di persone sospette provenienti da fuori provincia e prevenire eventuali reati. Giovedì mattina (29 gennaio) durante un controllo in un bed & breakfast, gli agenti hanno scoperto un'arma nascosta tra flaconi e beauty case contenenti prodotti per l'igiene personale.

