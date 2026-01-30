Via Amari | rambla o parcheggio?

Via Amari si trasforma in un caos. La strada, chiusa al traffico e pensata come una rambla, si rivela un fallimento per residenti e negozianti. La zona pedonale non funziona come previsto, e il traffico si è spostato altrove, creando disagi e confusione. La gente si chiede se questa scelta valga davvero la pena.

Via Amari, asse viario distrutto da una zona pedonale che avrebbe dovuto emulare la famosa rambla ma a parte il traffico chiuso, il risultato e' un disastro per residenti e commercianti. Le auto continuano a serpeggiare incuranti dei pedoni, i commercianti ormai abbandonati a se stessi hanno esteso le loro pedane come territorio proprio. Un tempo via Amari era un'arteria vivace, ora il buio e l'abbandono ne sono padroni e il Comune non batte colpo se non per Tari e Imu. Grazie Palermo .

