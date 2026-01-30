Vescovo a scuola polemica rovente I genitori incalzano | Laicità Ma dai politici condanna bipartisan | Visita opportuna e utile ai ragazzi

La visita di un vescovo a scuola ha acceso un acceso dibattito tra i genitori e i politici. Alcuni genitori si sono opposti, chiedendo più laicità e limitando l’ingresso di figure religiose nei luoghi di formazione. D’altra parte, i rappresentanti della politica hanno invece difeso l’iniziativa, definendola utile e opportuna per i ragazzi. La polemica si è scatenata proprio a Urbania, dove alcuni hanno deciso di non accogliere l’arcivescovo, portando a un confronto acceso tra diverse posizioni.

URBANIA Urbania, di nome. Perché, di fatto, la Casteldurante che cambiò la propria denominazione in quella attuale in onore di papa Urbano VIII dopo esser stata elevata a città e diocesi, è stata la sede del ’gran rifiuto’ di qualcuno alla visita di un arcivescovo a scuola. Roba dei giorni scorsi. Attualissima. Tanto da scatenare reazioni a pioggia, sui social e non solo. Sicché sul caso sono intervenuti a gamba tesa e non solo un po’ tutti. Tutti con le loro ragioni e argomentazioni. Tra gli addetti ai lavori, Riccardo Rossini, presidente regionale di Anp (associazione nazionale presidi), ha detto la sua, chiaramente, senza filtri: "Siamo arrivati ad avere paura del pensiero libero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

A Urbania scoppia la polemica dopo la visita del vescovo monsignor Sandro Salvucci alla scuola Omnicomprensivo della Rovere.

