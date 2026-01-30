Verso Pisa-Sassuolo Gilardino | Non è pressione è responsabilità I nuovi? Non c’è tempo devono adattarsi subito

Gilardino chiede ai suoi di lasciarsi alle spalle la brutta sconfitta di San Siro e di concentrarsi sulla partita di domani. L’allenatore sottolinea che non si tratta di pressione, ma di responsabilità, e avverte che i nuovi arrivati devono adattarsi subito, senza perdere tempo. La squadra sa che questa gara può cambiare il loro cammino e si prepara a dare tutto in campo.

PISA – Dimenticare la notte da incubo di San Siro e trasformare la rabbia in energia positiva. È questo il diktat di Alberto Gilardino alla vigilia di una sfida che vale molto più dei tre punti. Domani alla Cetilar Arena arriva il temibile Sassuolo di Fabio Grosso, una corazzata ferita ma ricca di talento (da Berardi a Laurienté), e il Pisa deve rispondere presente. “Sfacciati e responsabili”. Il tecnico, squalificato ma presente in sala stampa, non usa giri di parole per descrivere lo stato d’animo dello spogliatoio dopo il 6-2 contro l’Inter: “Quella sconfitta ha lasciato una ferita dentro ognuno di noi” ammette Gilardino.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

