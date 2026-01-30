Verso la gara di domani col Pisa Pinamonti dentro dall’inizio Thorstvedt e Berardi recuperati

Da sport.quotidiano.net 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani il Sassuolo va a Pisa con alcune novità di formazione. Andrea Pinamonti partirà dall’inizio, mentre Thorstvedt e Berardi sono stati recuperati e saranno in campo. La partita si presenta come uno scontro diretto importante, con i tre punti che per i neroverdi valgono più del solito. La settimana di mercato ha portato insomma qualche attenzione lontana dal campo, ma ora l’obiettivo è concentrarsi sulla sfida di domani.

Il rientro di Andrea Pinamonti dal 1’ potrebbe non essere l’unica novità del Sassuolo anti- Pisa. Il gran parlare che si fa di mercato distoglie le attenzioni dal quotidiano, ma siccome domani il Sassuolo torna in campo, a Pisa, per un altro ‘ scontro diretto ’ che se vinto vale doppio, tanto vale dare un’occhiata, appunto, anche al campo. Per dire che Fabio Grosso, preso atto delle risposte che gli hanno offerto i rientri (part-time) di Thorsvedt e Berardi contro la Cremonese, potrebbe ‘rischiarne’ uno, se non entrambi, già in avvio. Presentando un undici inziale vicinissimo a quello tipo, sul quale potrebbe essere anche possibile innestare, a gara in corso, anche quel Volpato già in panchina domenica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

verso la gara di domani col pisa pinamonti dentro dall8217inizio thorstvedt e berardi recuperati

© Sport.quotidiano.net - Verso la gara di domani col Pisa. Pinamonti dentro dall’inizio . Thorstvedt e Berardi recuperati

Approfondimenti su Sassuolo Pisa

Atalanta-Sassuolo 0-3, doppietta Berardi e gol di Pinamonti

Atalanta-Sassuolo 0-3, Berardi e Pinamonti demoliscono la Dea. Juric a rischio?

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Sassuolo Pisa

Argomenti discussi: Kima verso il sold out: oltre 2000 richieste per i 300 posti della gara più tecnica del mondo; Deromedis e Galli guidano la squadra azzurra verso la Val di Fassa, ultima tappa di Cdm prima della pausa olimpica; Balneari verso le gare per le concessioni: Momento difficile può diventare un'opportunità di riqualificazione; Caso Aprica in Vigilanza, Pasquali: Verso gara da 100 milioni.

verso la gara diVerso la gara di domani col Pisa. Pinamonti dentro dall’inizio . Thorstvedt e Berardi recuperatiIl rientro di Andrea Pinamonti dal 1’ potrebbe non essere l’unica novità del Sassuolo anti- Pisa. Il gran parlare che si fa di mercato distoglie le attenzioni dal quotidiano, ma siccome domani il Sass ... sport.quotidiano.net

verso la gara diDallinga alla terza gara di fila tutta in panchina: un’eventuale cessione solo a fine mese. Dalla Grecia convinti: il terzino vuole partire. Thijs e Lyko scontenti, Sulemana ...Sulemana attende il via libera per Cagliari: e il Bologna sonda Prati, in uscita dai sardi, con il Torino in pole. La Fiorentina è pronta a trattare sia Fazzini (22) che Sohm (24), nell’ambito dell’af ... sport.quotidiano.net

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.