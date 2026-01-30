Verso la gara di domani col Pisa Pinamonti dentro dall’inizio Thorstvedt e Berardi recuperati

Domani il Sassuolo va a Pisa con alcune novità di formazione. Andrea Pinamonti partirà dall’inizio, mentre Thorstvedt e Berardi sono stati recuperati e saranno in campo. La partita si presenta come uno scontro diretto importante, con i tre punti che per i neroverdi valgono più del solito. La settimana di mercato ha portato insomma qualche attenzione lontana dal campo, ma ora l’obiettivo è concentrarsi sulla sfida di domani.

Il rientro di Andrea Pinamonti dal 1' potrebbe non essere l'unica novità del Sassuolo anti- Pisa. Il gran parlare che si fa di mercato distoglie le attenzioni dal quotidiano, ma siccome domani il Sassuolo torna in campo, a Pisa, per un altro ' scontro diretto ' che se vinto vale doppio, tanto vale dare un'occhiata, appunto, anche al campo. Per dire che Fabio Grosso, preso atto delle risposte che gli hanno offerto i rientri (part-time) di Thorsvedt e Berardi contro la Cremonese, potrebbe 'rischiarne' uno, se non entrambi, già in avvio. Presentando un undici inziale vicinissimo a quello tipo, sul quale potrebbe essere anche possibile innestare, a gara in corso, anche quel Volpato già in panchina domenica.

