Veronica Maya racconta l'aborto in Brasile | Un'emorragia in vacanza mio marito mi operò quando saltò la luce

Veronica Maya rivela per la prima volta i dettagli del suo aborto in Brasile. La conduttrice ha spiegato di aver avuto un’emorragia mentre era in vacanza, a 300 chilometri da un ospedale. Con il marito chirurgo, che le ha operato al buio perché si era spento tutto, ha affrontato un momento difficile e pieno di paura. Ora, torna a parlare di quella notte drammatica che le ha cambiato la vita.

Veronica Maya torna ospite del format di Monica Setta, questa volta nella versione pomeridiana, per approfondire la storia del suo drammatico aborto in Brasile: "Emorragia a 300 km dall'ospedale, mio marito chirurgo mi operò al buio".🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Veronica Maya Veronica Maya: “Ho rischiato di morire per un aborto, mio marito mi ha salvata” Veronica Maya rivela di aver rischiato di morire in Brasile durante un aborto spontaneo. Veronica Maya ha "rischiato di morire per un aborto in Brasile" durante un viaggio col marito Marco Moraci Veronica Maya ha raccontato di aver rischiato di morire in Brasile durante un aborto. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Veronica Maya Argomenti discussi: Maestà, l'eleganza che conquista il cuore; Salvatore Pappacena e la sua Collezione di Emozioni; Gerry Scotti replica a Fabrizio Corona: Relazioni con più di 30 letterine? Mi sopravvalutano. Non sono bambole di pezza, mi dispiace...; Anticipazioni per Linea Verde del 25 gennaio alle 12.20 su Rai 1: viaggio in Barbagia. Veronica Maya ha rischiato di morire per un aborto in Brasile durante un viaggio col marito Marco MoraciVeronica Maya, intervistata a 'Storie al bivio' da Monica Setta, ha raccontato di aver affrontato un aborto in Brasile e di aver rischiato la morte ... virgilio.it Veronica Maya, la tragedia e l'intervento del marito MarcoVeronica Maya, volto della televisione italiana racconta la tragedia vissuta ed il ruolo importantissimo del compagno per salvarla. notizie.it La confessione choc di Veronica Maya: «Ho rischiato di morire per un aborto, mio marito mi ha salvata» La showgirl ospite oggi a “Storie al bivio” insieme a Marco Moraci - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.