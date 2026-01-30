Verona ricorda Lina Arianna Jenna con una nuova pietra d’inciampo Buffolo | Non essere mai indifferenti

Questa mattina a Verona, in via Emilei 24, è stata posata una nuova pietra d’inciampo per ricordare Lina Arianna Jenna. La scultrice e poetessa, nata e vissuta in città, è stata una figura importante della scena culturale tra le due guerre e ha subito le persecuzioni nazifasciste. L’installazione vuole onorare la sua memoria e far riflettere sulla sua storia.

È stata posata giovedì 29 gennaio a Verona, in via Emilei 24, una nuova pietra d'inciampo dedicata a Lina Arianna Jenna, scultrice e poetessa veronese di origine ebraica, figura centrale della vita culturale cittadina tra le due guerre e vittima delle persecuzioni nazifasciste.

