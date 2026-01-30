Vergara è lo scugnizzo che ce l’ha fatta senza scorciatoie
Antonio Vergara, il ragazzo di Frattaminore che non si arrende mai, si è preso la scena nella notte di Champions. Nonostante la sconfitta per 3-2 contro il Chelsea, il suo volto si è fatto notare, diventando il simbolo di chi lotta con grinta e passione. Vergara si è distinto tra i giovani talenti, dimostrando di avere carattere e determinazione. La partita ha lasciato l’amaro, ma lui ha mostrato di avere le qualità per emergere.
Antonio Vergara da Frattaminore, è lui ora il volto del Napoli, è stato lui il protagonista della notte di Champions, della partita persa 2-3 contro il Chelsea. Lui l’ha riaperta con un gol d’autore, una ruleta in area e poi tocco morbido di sinistro sul palo più lontano. A Prime Fernando Llorente lo ha definito un gol alla Maradona. Scrive la Gazzetta con Vincenzo D’Angelo: . Ha lottato e sudato, categoria dopo categoria, stagione dopo stagione. E non si è abbattuto nemmeno di fronte alla sfortuna. È entrato nel vivaio del Napoli a undici anni: talento cristallino, impossibile non notarlo al primo tocco. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
