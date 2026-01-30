Venus Williams si commuove parlando di Andrea Preti. Durante il podcast con sua sorella, la tennista americana ha condiviso le tre cose che ha considerato prima di decidere di sposarsi. Le sue parole sono state sincere e toccanti, e ha raccontato quanto sia stato importante riflettere su determinati aspetti prima di compiere quel passo. La discussione ha attirato l’attenzione dei fan, curiosi di conoscere meglio il lato più personale di Venus.

Venus Williams e Andrea Preti sono una delle coppie più in vista del mondo dello sport e dello spettacolo. La tennista 45enne e il modello e attore italiano di 37 anni si sono sposati prima a Ischia, lo scorso settembre e poi hanno fatto una seconda cerimonia lo scorso dicembre in Florida. Proprio nel giorno delle seconde nozze, Venus Williams ha registrato una puntata del podcast che ha insieme alla sorella Serena che è stato pubblicato soltanto nei giorni scorsi. Nel video podcast Stockton Street Venus Williams, vestita di bianco come il marito Andrea Preti, ha parlato del loro matrimonio, ma anche del loro primo incontro avvenuto in Italia nel 2024. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Venus Williams si commuove parlando di Andrea Preti

Approfondimenti su Venus Williams

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Venus Williams

Nel podcast che ha insieme alla sorella, ha raccontato le tre cose che ha valutato prima di decidere di sposarsiVenus Williams racconta le 3 cose che ha valutato prima di sposare Andrea Preti e si commuove raccontando il loro incontro ... gazzetta.it

Andrea Preti consola la moglie Venus Williams commossa mentre racconta l’inizio della loro relazioneVenus Williams si è commossa mentre parlava dell’inizio della relazione con il suo attuale marito, il modello e ... gossip.it

Venus Williams comments on blowing a 40-love lead and losing in the first round A big lead doesn’t win the match — execution does. Leggi l’articolo: https://www.tennisworldusa.org/tennis/news/WTA_Tennis/163248/venus-williams-comments-on-blowing-4 - facebook.com facebook

Venus Williams prenderà parte al prossimo Australian Open 2026 grazie ad una wild card Per la 45enne sarà un ritorno a Melbourne dove già nel 2003 e nel 2017 aveva centrato la finale, senza però riuscire mai a vincere in singolare. #Tennis #AO2026 # x.com