Ventottenne trovato ferito vicino alla villa comunale | indagini dei carabinieri

Questa mattina i carabinieri di Ribera stanno cercando di capire cosa sia successo a un uomo tunisino di 28 anni trovato ferito vicino alla villa comunale. Uscito dall’ospedale, il giovane non aveva il permesso di soggiorno in regola e ora gli investigatori cercano di ricostruire le circostanze dell’incidente.

