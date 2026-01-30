Ventottenne trovato ferito vicino alla villa comunale | indagini dei carabinieri
Questa mattina i carabinieri di Ribera stanno cercando di capire cosa sia successo a un uomo tunisino di 28 anni trovato ferito vicino alla villa comunale. Uscito dall’ospedale, il giovane non aveva il permesso di soggiorno in regola e ora gli investigatori cercano di ricostruire le circostanze dell’incidente.
I carabinieri della tenenza di Ribera indagano per chiarire la vicenda di un cittadino tunisino di 28 anni, non in regola con il permesso di soggiorno, trovato con gravi ferite nei pressi della villa comunale. Il personale sanitario intervenuto sul posto ha trasferito l’uomo all’ospedale Fratelli.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Approfondimenti su Ribera Vittima
