Venticinquesima giornata basket Eurolega 2025 26 | Milano torna a vincere Partizan ko
Milano torna a sorridere dopo tre sconfitte di fila. Nell’ultima giornata di Eurolega, l’Olimpia batte il Partizan 85-79 e interrompe il momento difficile. La squadra di coach Messina mostra grinta e ritrova fiducia in vista delle prossime sfide.
Dopo tre sconfitte consecutive, l’ Olimpia Milano riassapora il gusto della vittoria battendo, nella venticinquesima giornata basket Eurolega 202526, il Partizan per 85-79. Per i padroni di casa è deciso Leday, autore di 20 punti. Con questo successo, i meneghini salgono così a 24 punti, mentre i serbi restano fermi a 16. VENTICINQUESIMA GIORNATA BASKET EUROLEGA 202526: OLIMPIA MILANO-PARTIZAN BELGRADO 85-79 Tornano al successo i meneghini in campo continentale contro il Partizan, grazie soprattutto a Leday, che si rivela determinante con i suoi 20 punti. Dopo essere andata sotto nel primo quarto, Milano mette a referto il primo parziale con Leday e Brooks, prima che Bolmaro scavi il solco(33-25). 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
