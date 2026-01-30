Vendita di Villa Mussolini | società legata a ex missino offre il doppio del Comune

Tre aziende hanno presentato offerte per comprare Villa Mussolini a Riccione. La proposta più alta arriva dalla società torinese David2, che offre il doppio di quanto propone il Comune. La decisione finale potrebbe arrivare presto, ma al momento la gara sembra ormai nelle mani dell’azienda più generosa.

Riccione, 30 gennaio 2026 – Se il destino di Villa Mussolini a Riccione lo decidessero le offerte economiche presentate dai tre soggetti in corsa, allora ad accaparrarsi la proprietà sarebbe la David2 di Torino. La società ha infatti presentato un’offerta superiore al milione e 100mila euro offerti dal Comune di Riccione, che gestisce la villa da una ventina di anni. Le tre offerte per villa Mussolini. I dettagli dell’operazione non vengono offerti, ma la differenza sarebbe sensibile, tanto da non ammettere dubbi su quale possa essere la più vantaggiosa per la proprietà. Al momento Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini, titolare della villa acquistata nel 1997, preferisce non commentare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

A Riccione si fa strada una nuova asta per Villa Mussolini.

È iniziata la competizione tra tre potenziali acquirenti per l'acquisto di Villa Mussolini, immobile storico degli anni Trenta.

