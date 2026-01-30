Vencato altro che rinforzo per Forlì Così non va | sarebbe pronto tra un mese

La trattativa per il trasferimento di Vencato a Forlì si complica ancora. Dopo le prime voci di un rinforzo in vista, ora sembra che l’accordo possa slittare di almeno un mese. La società non ha ancora definito i dettagli e il giocatore non è ancora arrivato in città. La situazione resta incerta e i tifosi restano in attesa di novità.

Si complica l'affare Vencato, il giocatore protagonista dei teorici piani di rafforzamento dell' Unieuro. Non c'entrano, almeno per il momento, questioni contrattuali o economiche. L'aspetto critico riguarda invece le condizioni del playmaker che si è appena lasciato alle spalle un periodo di riabilitazione e rieducazione presso il Fisiology Center di Forlì a seguito dell'intervento di pulizia del ginocchio effettuato alla fine della passata stagione. Luca Vencato, playmaker di 195 centimetri nato a Brescia il 31 maggio 1995, è ancora molto indietro, non tanto a livello clinico, quanto proprio nell'abitudine al gioco visto che ha disputato solamente due partite negli ultimi undici mesi.

