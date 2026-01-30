Veicoli storici nuova proposta di legge in Regione Veneto Bozza | Stop alle restrizioni alla circolazione

La Regione Veneto pensa a una nuova legge per i veicoli storici. La proposta di legge, presentata oggi in commissione, mira a fermare le restrizioni alla circolazione di queste auto d’epoca. Il consigliere Alberto Bozza di Forza Italia ha portato avanti l’idea, sostenendo che sia ora di mettere un freno alle limitazioni che, negli ultimi tempi, hanno complicato la vita agli appassionati e ai possessori di veicoli storici. La discussione continua, ma l’obiettivo è chiaro: proteggere e favorire la circolazione di questi mezzi

Un progetto di legge per fermare le restrizioni alla circolazione dei veicoli storici è stato presentato oggi in Sesta commissione (Cultura) del Consiglio regionale del Veneto dal consigliere veronese Alberto Bozza (Forza Italia). Il testo, intitolato "Valorizzazione e tutela dei motoveicoli e

