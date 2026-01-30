Vaticano il Papa va a vivere in mansarda

Il Papa ha deciso di trasferirsi in una mansarda del Vaticano, lasciando l’appartamento ufficiale. Nei prossimi giorni, Leone XIV si sposterà nel nuovo alloggio, che si trova all’interno del palazzo apostolico, ma non nell’appartamento tradizionale. La scelta sorprende e crea curiosità tra i fedeli e gli addetti ai lavori.

Il rientro di Leone XIV nel palazzo apostolico è questione di settimane. Ma il Papa non andrà a vivere nell’appartamento pontificio. Robert Francis Prevost si piazzerà nei locali che si trovano tra la terza loggia, quella dell’ Angelus, e il tetto. In pratica, un piano autonomo poco visibile dall’esterno tranne per le finestrelle che spuntano sopra le cornici delle enormi finestre ben note ai fedeli. Ovvero una mansarda. Anche se in Vaticano li chiamano “soffittoni”. La mansarda del Papa. Repubblica spiega oggi che il trasloco pontificio ha calamitato il tifo dei nostalgici della tradizione. Che hanno vissuto come un trauma la dirompente scelta di Francesco di rimanere a vivere a Casa Santa Marta.🔗 Leggi su Open.online Approfondimenti su Leone XIV Palazzo Vaticano, il Papa nomina monsignor Ekpo nuovo assessore Vaticano, aperto il primo Concistoro di Papa Leone XIV Oggi si è svolto nel Vaticano il primo concistoro di Papa Leone XIV, un incontro straordinario tra il Pontefice e il Collegio cardinalizio. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Leone XIV Palazzo Argomenti discussi: Il Papa: non fermare le nuove tecnologie ma governarle. L'IA sia alleata, non oracolo; Vaticano, il Papa va a vivere in mansarda; Leone XIV: la Chiesa contro ogni forma di antisemitismo; Il Papa ai Neocatecumenali: grazie per il bene alla Chiesa. Avanti uniti, senza chiusure. Vaticano, il Papa va a vivere in mansardaLeone XIV non andrà a vivere nell'appartamento pontificio. Robert Francis Prevost si piazzerà nei locali che si trovano tra la terza loggia, quella dell'Angelus, e il tetto ... open.online Il Papa vede il Nunzio in Algeria, ipotesi di viaggio in primaveraPapa Leone ha ricevuto in Vaticano mons. Javier Herrera Corona, Nunzio apostolico in Algeria. Lo riferisce il Bollettino della sala stampa vaticana. (ANSA) ... ansa.it “Mattinata significativa in Vaticano durante l'udienza con Sua Santità Papa Leone XIV. Grata per la sua chiarezza d’intenti e per le riflessioni condivise sul progresso della pace attraverso il dialogo in Europa e nel mondo.” @EP_President x.com #Tv2000 - #PapaLeone: mai più #antisemitismo #28gennaio #Tv2000 #Chiesa #Vaticano #Papa #Pope #PapaLeoneXIV - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.