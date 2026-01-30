Vangelo del 30 gennaio 2026 | dal seme nascosto nel terreno al frutto che germoglia e cresce

Questa mattina ci svegliamo con una riflessione sul Vangelo del 30 gennaio 2026, guidata da don Luigi Maria Epicoco. Si parla di un seme nascosto nel terreno che germoglia e dà frutto. È un’immagine semplice, ma potente, che ci invita a pensare a come anche i piccoli gesti e le scelte quotidiane possano portare a qualcosa di grande nel tempo. La riflessione di oggi ci invita a essere pazienti e a credere nel processo di crescita, anche quando i risultati non sono subito visibili.

Meditiamo il Vangelo del 30 gennaio 2026, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore che ci viene offerta da don Luigi Maria Epicoco. In questo venerdì della terza settimana del tempo ordinario, il Vangelo ci rivela una verità molto potente, ossia che il Regno di Dio cresce anche se non possiamo vederlo. Gesù ci invita a fare “come un uomo che getta il seme sul terreno” e poi affidarci a Dio, perché quel seme crescerà, con un ritmo che non possiamo controllare noi, come esseri umani, e che sarà il tempo a scandire. La Parola di oggi è un invito al rispetto dei tempi di Dio e ad avere fede. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

don Luigi Maria Epicoco ha guidato la riflessione sul Vangelo del 28 gennaio 2026.

