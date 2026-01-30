Valmontone drive-in della droga sulla Casilina | la vedetta urla per avvisare i complici

Un blitz dei carabinieri lungo la via Casilina ha portato all’arresto di alcuni trafficanti di droga. La polizia ha scoperto un “drive-in” nascosto dove si scambiavano sostanze illegali. Una vedetta ha avvisato i complici con un urlo, ma gli agenti sono riusciti a intervenire in tempo. La zona, ancora una volta, si conferma punto caldo per i traffici illeciti nel sud della provincia di Roma.

Ancora un blitz antidroga lungo la via Casilina, arteria che si conferma crocevia critico per i traffici illeciti nel sud della provincia romana. Nei giorni scorsi gli agenti del Commissariato di Polizia di Colleferro hanno smantellato una piazza di spaccio "itinerante" a Valmontone, sequestrando un ingente quantitativo di stupefacente e arrestando due persone compreso un minorenne. Erano circa le 22:00 quando una Volante, impegnata nel controllo del territorio, ha notato movimenti sospetti a bordo strada. Una vettura era ferma con due persone all'interno, mentre una donna di 40 anni — volto già noto agli archivi delle forze dell'ordine — stazionava all'esterno, intenta a parlare con gli occupanti.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Approfondimenti su drive in della droga Valmontone. Blitz antidroga della Polizia di Stato sulla Via Casilina. Arrestate due persone tra cui un minore. Sequestrate 50 dosi tra crack e cocaina Questa mattina a Valmontone, gli agenti della Polizia di Stato hanno fatto un blitz sulla Via Casilina. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su drive in della droga Argomenti discussi: Valmontone, drive-in della droga sulla Casilina: la vedetta urla per avvisare i complici. A Valmontone come negli Usa: ecco il drive in vaccinale della regione LazioIl modello israeliano per dettare l'ordine di vaccinazione, quello statunitense per i centri vaccinali. Già, perché la regione Lazio non si ferma e, basandosi sulle strategia di successo americane, ... romatoday.it Chiude il Drive In Valmontone, il primo e più grande drive-in vaccinale del LazioNato dalla collaborazione tra assessorato alla Salute della Regione Lazio, Asl Roma 5 e Valmontone Outlet era stato inaugurato il 13 aprile 2021. Diventato operativo il 24 aprile chiuderà ... quotidianosanita.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.