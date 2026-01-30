La collezione Valentino Haute Couture Primavera 2026 si presenta come un vero e proprio spettacolo. I capi sono intimi, teatrali, pieni di emozioni, e sembrano usciti da un film. Alessandro Michele, direttore creativo, ha portato sulla passerella un mondo fatto di dettagli ricercati e suggestioni forti, lasciando il pubblico senza parole.

La collezione Valentino Haute Couture Primavera 2026 è arrivata come un sussurro potentissimo: intima, teatrale, emotiva. Un racconto visivo che ha scelto la lentezza in un momento in cui tutto corre troppo veloce. E già questo è un atto radicale. E ha sicuramente reso omaggio a Valentino Garavani. La Valentino Spring 2026 Couture di Alessandro Michele è una sfilata da guardare, non da scrollare. Dimentica la classica passerella. Michele ha trasformato lo show in una specie di esperienza cinematografica old-school, ispirata ai Kaiserpanorama ottocenteschi, antesignani del cinema. Lo spazio era immerso nel buio, interrotto da piccole strutture circolari illuminate: dentro, le modelle. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Valentino Spring 2026 Couture è cinema puro (e Alessandro Michele lo sa benissimo)

