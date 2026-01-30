Val di Cecina lupi vicini anche alle mandrie di bovini | al via il censimento scientifico dei predatori

Questa mattina, nella Val di Cecina, un branco di sei lupi ha attaccato il recinto di un imprenditore locale. Silvio Giannetti aveva i bovini al sicuro quando i predatori sono entrati in azione, causando preoccupazione tra gli allevatori della zona. È partito subito il censimento scientifico per capire meglio la presenza di questi animali e le loro abitudini.

La campagna sulla popolazione dei lupi nel territorio verrà condotta da Coldiretti e Federcaccia, in vista dei piani regionali di contenimento e gestione Nella mattinata di domenica 24 gennaio un branco composto da sei esemplari di lupi ha aggredito il recinto dove l'imprenditore Silvio Giannetti custodiva la propria mandria di bovini, nella campagna della Val di Cecina. Soltanto l'intervento tempestivo dell'uomo e del figlio ha messo in fuga i predatori. “E' la prima volta che i lupi aggrediscono animali di queste dimensioni e di questa stazza - confessa Giannetti - La sparizione delle pecore è tristemente all’ordine del giorno nonostante le tante precauzioni; fino ad oggi però non era mai successo che tentassero di banchettare con i bovini.🔗 Leggi su Pisatoday.it

