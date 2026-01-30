La Vadese resta in cima al girone A di Seconda categoria, ma ora la sfida con Mombaroccio si fa più interessante. Dopo la sconfitta casalinga contro il Ca Gallo, che ha vinto con un gol negli ultimi minuti, i vadese cercano di non perdere terreno e di riprendere la corsa al primo posto. La classifica rimane aperta, e domenica prossima potrebbe già essere decisiva.

La Vadese rimane al comando del girone A di Seconda categoria, nonostante la sconfitta casalinga contro il Ca Gallo, che ha portato a casa i tre punti con un gol nel finale. Il risultato non scalfisce la posizione in vetta, dove la squadra di Pesaro mantiene un margine di sei punti sulle dirette concorrenti, Vigor San Sisto e Ca Gallo, entrambe a 28 punti. La classifica si conferma ancora una volta molto serrata in cima, con la Sammartinese e il Valfoglia Tavoleto a 27 punti, a un passo dal gruppo di testa. A seguire, a distanza di sicurezza, Casinina e Cantiano con 26 punti, mentre la Piandimeleto e la Cagliese sono a 21. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Vadese in fuga, Mombaroccio cerca il sorpasso nella corsa al primo posto

Approfondimenti su Vadese Mombaroccio

La Vadese continua a mostrare il suo blasone nel campionato di Seconda categoria.

