Vacchi Ima | La Borsa? Torneremo presto

Dopo cinque anni dall’uscita, Ima si prepara a tornare in Borsa. L’azienda bolognese punta a riapprodare a Piazza Affari entro i prossimi tre anni, dopo aver completato un processo di trasformazione e crescita. Ora sta cercando di fondere il suo gruppo con una società nel settore delle tecnologie dell’automazione per rafforzarsi e ripartire con più slancio.

A cinque anni dal delisting, per l'azienda bolognese Ima si avvicina il ritorno a Piazza Affari. Un traguardo che potrebbe concretizzarsi "nel corso dei prossimi tre anni", dopo avere concluso il processo di trasformazione del gruppo, che prevede la crescita dimensionale, attraverso l'aggregazione con una realtà nel campo delle tecnologie dell' automazione. A fare il punto sulle prospettive dell'azienda, che nel 2021 ha lasciato la Borsa, è il presidente e amministratore delegato di Ima, Alberto Vacchi (foto), al 'Private Equity Days' de Il Sole 24 Ore di Bologna presso Confindustria Emilia Area Centro.

