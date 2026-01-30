Va in bagno a fine turno di lavoro e partorisce | non sapeva di essere incinta Avevo anche perso peso
Amethyst Blumberg, dipendente di FedEx in Iowa, ha avuto una sorpresa incredibile dopo il suo turno. Dopo aver terminato il lavoro e essere entrata in bagno, ha partorito un bambino senza rendersene conto di essere incinta. La donna, che aveva anche perso peso, non sospettava nulla fino a quel momento. Ora si trova a dover gestire una situazione inaspettata e piena di domande.
Amethyst Blumberg, già madre di un bambino, ha terminato il suo turno alla FedEx di Grimes, in Iowa, ed è andata in bagno. Lì ha scoperto un’ultima, inaspettata e sorprendente “consegna”.🔗 Leggi su Fanpage.it
