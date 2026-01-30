Usa l’ex dirigente dell’Ice a Open | Trump l’ha trasformata in uno strumento di punizione Gli agenti a Milano? Niente di strano – L’intervista

Deborah Fleischaker, ex dirigente dell’Ice, spiega come Trump abbia usato l’agenzia come uno strumento di punizione. Durante i suoi 14 anni al Dipartimento per la Sicurezza Nazionale, ha lavorato sotto tre presidenti diversi, sempre con lo stesso obiettivo: far rispettare le leggi sull’immigrazione. Fleischaker dice che gli agenti a Milano non sono una novità, sono parte della routine.

Durante i suoi 14 anni al Dipartimento per la Sicurezza Nazionale americano, Deborah Fleischaker ha attraversato tre amministrazioni – Obama, Biden, Trump – sempre con lo stesso obiettivo: applicare al meglio le ll’immigrazione. Nel corso della sua carriera al Dipartimento ha contribuito a definire alcune politiche per la sicurezza smantellate in fretta dalla seconda amministrazione Trump, come quella che vietava agli agenti dell’Ice di arrestare persone in luoghi cosiddetti “protetti”: chiese, scuole, ospedali. Negli anni di Biden, Fleischaker è stata prima direttrice delle politiche e poi chief of staff della controversa agenzia federale responsabile dei raid contro gli immigrati e l’uccisione a Minneapolis di due cittadini americani – Renee Good e Alex Pretti.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Ice Usa

In vista delle Olimpiadi Milano-Cortina, circolano ipotesi sulla presenza di agenti ICE statunitensi in Italia per scortare la delegazione americana.

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha chiarito che, al momento, non risultano coinvolti agenti dell’ICE statunitense nel dispositivo di sicurezza delle Olimpiadi Milano-Cortina.

Ultime notizie su Ice Usa

