Usa l’ex dirigente dell’Ice a Open | Trump l’ha trasformata in uno strumento di punizione Gli agenti a Milano? Niente di strano – L’intervista

Da open.online 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Deborah Fleischaker, ex dirigente dell’Ice, spiega come Trump abbia usato l’agenzia come uno strumento di punizione. Durante i suoi 14 anni al Dipartimento per la Sicurezza Nazionale, ha lavorato sotto tre presidenti diversi, sempre con lo stesso obiettivo: far rispettare le leggi sull’immigrazione. Fleischaker dice che gli agenti a Milano non sono una novità, sono parte della routine.

Durante i suoi 14 anni al Dipartimento per la Sicurezza Nazionale americano, Deborah Fleischaker ha attraversato tre amministrazioni – Obama, Biden, Trump – sempre con lo stesso obiettivo: applicare al meglio le ll’immigrazione. Nel corso della sua carriera al Dipartimento ha contribuito a definire alcune politiche per la sicurezza smantellate in fretta dalla seconda amministrazione Trump, come quella che vietava agli agenti dell’Ice di arrestare persone in luoghi cosiddetti “protetti”: chiese, scuole, ospedali. Negli anni di Biden, Fleischaker è stata prima direttrice delle politiche e poi chief of staff della controversa agenzia federale responsabile dei raid contro gli immigrati e l’uccisione a Minneapolis di due cittadini americani  – Renee Good e Alex Pretti.🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

L'Ice di Trump in Italia per le Olimpiadi Milano-Cortina? Piantedosi: «Impossibile, agenti Usa solo per scortare gli atleti»

In vista delle Olimpiadi Milano-Cortina, circolano ipotesi sulla presenza di agenti ICE statunitensi in Italia per scortare la delegazione americana.

Anche agenti dell'Ice di Trump nel team sicurezza Usa alle Olimpiadi Milano-Cortina. Piantedosi: «Non mi risulta»

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha chiarito che, al momento, non risultano coinvolti agenti dell’ICE statunitense nel dispositivo di sicurezza delle Olimpiadi Milano-Cortina.

