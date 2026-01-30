Urto frontale tra autocarro e ambulanza | tre vittime nel travolto tra cui paziente in trasporto

Un incidente frontale tra un autocarro e un’ambulanza si è verificato questa mattina tra Palermo e Agrigento. L’impatto è stato violento e ha causato la morte di tre persone, tra cui un paziente che era in viaggio verso l’ospedale. I soccorsi sono arrivati subito sul posto, ma purtroppo non hanno potuto far altro che constatare il decesso di tutti e tre gli occupanti dei mezzi. Le autorità stanno cercando di chiarire le cause dello scontro.

Un violento impatto tra un autocarro e un’ambulanza ha provocato la morte di tre persone in un tratto di strada tra le province di Palermo e Agrigento. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, in un tratto di strada a scorrimento veloce che collega le due città, in un’area prevalentemente agricola e con traffico limitato. Secondo le prime ricostruzioni, l’autocarro, un mezzo pesante con targa siciliana, ha perso il controllo mentre percorreva la carreggiata in direzione sud. Non si esclude che il conducente abbia perso la concentrazione o abbia subito un malore. L’urto frontale con l’ambulanza, che si trovava in servizio di emergenza, è stato così violento da causare il ribaltamento del veicolo medico e la completa distruzione della sua struttura. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Urto frontale tra autocarro e ambulanza: tre vittime nel travolto, tra cui paziente in trasporto Approfondimenti su Palermo Agrigento Ambulanza contro auto: tre feriti, tra cui il minorenne nel mezzo di soccorso Incidente frontale tra bici elettrica (modificata) e auto: tre feriti, tra cui una bambina Un incidente frontale tra una bici elettrica modificata e un'auto si è verificato ieri sera a Santa Cecilia di Eboli, causando tre feriti, tra cui una bambina. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Palermo Agrigento Argomenti discussi: Panettiere si scontra con il suo furgoncino contro la torre d'ingresso del centro storico di Portogruaro, danni ingenti. Secondo gli agenti della polizia locale il mezzo dell'Amsa ha urtato con la parte frontale il lato sinistro della Bmw che proveniva dalla sua destra. Dopo l'urto la vettura è stata trascinata in avanti, abbattendo un semaforo e altra segnaletica verticale e terminand - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.